Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’533 0.5%  SPI 20’462 0.6%  Dow 54’086 1.7%  DAX 26’378 0.7%  Euro 0.9329 0.0%  EStoxx50 6’508 0.3%  Gold 4’164 2.1%  Bitcoin 51’756 -0.2%  Dollar 0.8086 -0.1%  Öl 79.9 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bernstein Research gibt Siemens Energy-Aktie Outperform
Robustes Depot-Design: Allwetter, Goldener Schmetterling und Permanent-Portfolio im Direktvergleich
Siemens Energy gewinnt: Wachstum zieht an - Gamesa schreibt wieder schwarze Zahlen
Fresenius profitiert von operativer Stärke und verbessertem Zinsergebnis - Aktie steigt kräftig
Allianz-Aktie stärker: AllianzGI kauft UOB-Vermögensverwaltung
Suche...
Plus500 Depot

Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

8.02
CHF
-0.35
CHF
-4.16 %
09:19:30
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.08.2026 08:13:54

Lufthansa Market-Perform

Lufthansa
8.09 CHF 2.42%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen zum zweiten Quartal von 10 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis der Fluggesellschaft habe die Konsensschätzung um sechs Prozent verfehlt, schrieb Alex Irving am Dienstag. Streiks und höhere Treibstoffpreise hätten belastet. Mit Blick auf die Kosten mache das Unternehmen aber Fortschritte./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Lufthansa

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Lufthansa-Kurs >5 >10 >15
Fallender Lufthansa-Kurs >5
Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
9.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
8.53 € 		Abst. Kursziel*:
5.46%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
8.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.14%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Lufthansa AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten