Lufthansa 8.09 CHF 2.42% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen zum zweiten Quartal von 10 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis der Fluggesellschaft habe die Konsensschätzung um sechs Prozent verfehlt, schrieb Alex Irving am Dienstag. Streiks und höhere Treibstoffpreise hätten belastet. Mit Blick auf die Kosten mache das Unternehmen aber Fortschritte./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.