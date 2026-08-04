Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen zum zweiten Quartal von 10 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis der Fluggesellschaft habe die Konsensschätzung um sechs Prozent verfehlt, schrieb Alex Irving am Dienstag. Streiks und höhere Treibstoffpreise hätten belastet. Mit Blick auf die Kosten mache das Unternehmen aber Fortschritte./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8.53 €
|
Abst. Kursziel*:
5.46%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.14%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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