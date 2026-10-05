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Geändert am: 05.10.2026 08:10:47

SMI etwas höher erwartet -- DAX vor stabilem Start -- Asiens Börsen vorwiegend in Grün

Der heimische Aktienmarkt dürfte zum Wochenbeginn etwas zulegen. Der DAX wird mit einer stabilen Eröffnung erwartet. An den Börsen in Asien geht es am Montag mehrheitlich nach oben.

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt dürften am Montag vorsichtig zugreifen.

Der SMI sowie die Nebenwertindizes SPI und SLI werden etwas höher erwartet.

Mit einem leicht positiven Start in die Woche rechnen Händler am Montag. Die Erleichterung über die etwas schwächeren US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag dürfte noch etwas anhalten. Sie nahmen Druck von der US-Notenbank, die Zinsen erhöhen zu müssen. Nach dem US-Arbeitsmarktbericht gelten viele Blicke nun dem ISM-Service-Index am Nachmittag, der auch Informationen zur Beschäftigungs- und Lohnentwicklung beinhaltet. Sollte sich auch hier weiterer Lohndruck zeigen, wie bei Preisdaten aus der Vorwoche, könnte die Erholung nach dem Job-Report schnell vorbei sein. Dazu stehen in Europa und den USA konjunkturseitig Revisionen der Einkaufsmanagerindizes an.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich zum Handelsbeginn am Montag kaum bewegen.

Der DAX wird kaum bewegt erwartet.

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt zunächst keine grösseren Kursbewegungen ab. Damit dürfte sich das Börsenbarometer über der runden Marke von 25.000 Zählern halten. Nach dem Rekordhoch von 26.618 Punkten Ende August waren die Aktienkurse in den vergangenen Wochen vor allem wegen der steigenden Ölpreise und deutlich gestiegener Anleiherenditen unter Druck geraten. Am Donnerstag fiel der deutsche Leitindex bis auf 24.831 Zähler und damit auf den niedrigsten Stand seit Ende Juli. Am Freitag erholte sich der DAX etwas im Zuge eines schwächer als gedachten US-Arbeitsmarktberichtes, der Inflations- und Zinssorgen etwas mildertet.

WALL STREET

An der Wall Street ging es vor dem Wochenende aufwärts.

So eröffnete der Dow Jones bereits höher und hielt sich in der Folge weiterhin auf grünem Terrain. Letztlich stand hier ein Plus von 0,49 Prozent auf 51.177,44 Punkte an der Kurstafel.
Auch der technologielastige NASDAQ Composite zog nach einem deutlich höheren Start weiter an. Im Handelsverlauf erreichte er sogar ein neues Rekordhoch bei 27.353,68 Punkten, bevor es mit Gewinnen von 1,19 Prozent bei 27.190,86 Zählern ins Wochenende ging.

Profitiert haben die US-Börsen vor allem von stagnierenden Ölpreisen, die zeitweise sogar stark unter Druck standen, weil die G7-Staaten die Freigabe von 100 Millionen Barrel aus strategischen Reserven befürworteten.

Darüber hinaus sorgte ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht für zusätzlichen Rückenwind. Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) schrieb zu dem Jobbericht: "Der Arbeitsmarktbericht enttäuscht angesichts der positiven Indikationen, die es vonseiten der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, des ADP-Reports oder des ISM-Beschäftigungsindexes gegeben hatte". Am Aktienmarkt kommt dies positiv an, weil es die Zins- und Inflationssorgen der Anleger ebenso dämpft wie die wieder niedrigeren Ölpreise.

ASIEN

Die grössten Börsen in Fernost notieren am Montag mehrheitlich in Grün.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise um 2,16 Prozent auf 69'782,75 Punkte.

Der Shanghai Composite gewann am Mittwoch letztlich 0,31 Prozent auf 3'842,20 Punkte. Der Handel ruhte hier feiertagsbedingt.

Tiefer präsentieren sich die Börsen in Hongkong, wo es für den Hang Seng zwischenzeitlich um knappe 0,07 Prozent auf 23'956,18 Punkte abwärts ging.

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Montag unterschiedlich. Der Leitindex Japans stieg im späten Handel am deutlichsten, nachdem vor dem Wochenende steigende Renditen an den Anleihemärkten und die Aussicht auf eine baldige weitere Leitzinserhöhung in den USA belastet hatten. Die am Freitag nach dem japanischen Börsenschluss veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten fielen dann aber schwächer aus als gedacht und milderten die Inflations- und Zinssorgen. In Festlandhina wurde unterdessen feiertagsbedingt erneut nicht gehandelt, ebenso nicht in Südkorea.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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