1&1 Aktie 868900 / DE0005545503
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05.10.2026 20:52:00
United Internet tauscht Darlehensforderungen gegen 1&1-Aktien - Kurse im Plus
Der Mobilfunkanbieter 1&1 gibt knapp 35,4 Millionen neue Aktien aus, die ihr Mehrheitsaktionär United Internet komplett zeichnet.
Die Transaktion stärke die Kapitalstruktur und den finanziellen Handlungsspielraum von 1&1, heisst es in der Mitteilung von United Internet. Zugleich werde die konzerninterne Finanzierungsstruktur vereinfacht.
1&1 Versatel ist eine 100-prozentige mittelbare Tochtergesellschaft der 1&1 AG.
Die 1&1-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 1,47 Prozent höher bei 24,20 Euro, während die United Internet-Aktie 1,16 Prozent auf 24,38 Euro gewinnt.
DJG/rio
Dow Jones Newswires
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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