MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lufthansa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Lufthansa-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Lufthansa-Papier an diesem Tag bei 7.31 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1’367.615 Lufthansa-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 30.09.2026 10’489.61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7.67 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4.90 Prozent zugenommen.

Lufthansa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.28 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch