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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zurich von 670 auf 650 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Impulse verzögerten sich, aber das Gewinnwachstum bleibe robust, schrieb Ben Cohen in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.