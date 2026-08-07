Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
593.20CHF
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07.08.2026
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07.08.2026 11:48:11
Zurich Insurance Outperform
Zurich Insurance
591.76 CHF 0.34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zurich von 670 auf 650 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Impulse verzögerten sich, aber das Gewinnwachstum bleibe robust, schrieb Ben Cohen in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Outperform
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Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
650.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
589.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
10.28%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
591.76 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.84%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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