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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

593.20
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4.20
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07.08.2026
SWX
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07.08.2026 11:48:11

Zurich Insurance Outperform

Zurich Insurance
591.76 CHF 0.34%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zurich von 670 auf 650 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Impulse verzögerten sich, aber das Gewinnwachstum bleibe robust, schrieb Ben Cohen in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Outperform
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
650.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
589.40 CHF 		Abst. Kursziel*:
10.28%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
591.76 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
9.84%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
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