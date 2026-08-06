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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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Bilanz präsentiert 06.08.2026 17:56:00

Zurich treibt im ersten Halbjahr die Ergebnisse weiter in die Höhe - Aktie kann nicht profitieren

Zurich treibt im ersten Halbjahr die Ergebnisse weiter in die Höhe - Aktie kann nicht profitieren

Die Zurich-Gruppe hat in der ersten Jahreshälfte 2026 mehr Geld verdient und die Ergebnisse deutlich gesteigert.

Zurich Insurance
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Dabei gelang es dem Konzern, in der Unfall- und Schadensversicherung (P&C) weiter profitabel zu wachsen. Aber auch im Lebengeschäft legte die Zurich kräftig zu. Insgesamt habe die Gruppe in allen Geschäftsbereichen das Wachstum beschleunigt, teilte der Versicherungskonzern am Donnerstag mit.

Gewinn deutlich gesteigert

Der Betriebsgewinn (Business Operating Profit - BOP) der Zurich kletterte in den Monaten Januar bis Juni um 13 Prozent auf 4,77 Milliarden US-Dollar. Damit wurde die im Vorjahr gesetzte Rekordmarke geknackt. Unter dem Strich stieg der Reingewinn um 14 Prozent auf 3,49 Milliarden Dollar. Damit übertraf die Zurich die Vorgaben der Analysten klar, die im Vorfeld im Durchschnitt (AWP-Konsens) 3,43 Milliarden erwartet hatten. Zum BOP lagen die Schätzungen bei 4,61 Milliarden.

Mit dem Betriebsgewinn übertraf Zurich die Vorgaben um rund 2 Prozent. Besonders die starke Entwicklung in der Lebensversicherung trug dazu bei. Entsprechend hob der Konzern die BOP-Erwartung für die Sparte leicht an.

P&C-Geschäft wächst weiter

Seit Jahren Erfolgsgarant ist die Sparte P&C. Dort legten die Prämieneinnahmen um 10 Prozent auf 29,9 Milliarden Dollar zu. Auf vergleichbarer Basis betrug das Wachstum 7 Prozent. Der Anstieg der Prämiensätze fiel mit insgesamt 1 Prozent weniger stark ins Gewicht als in den vergangenen Jahren.

Mit Firmenkunden legte Zurich um 6 Prozent zu. Besonders im Segment Bauversicherungen stiegen die Einnahmen dank der weltweiten Nachfrage nach Datenzentren und Energieinfrastruktur um 18 Prozent. Zurich habe die Marktposition diesbezüglich neben den USA auch in Europa und Lateinamerika gefestigt, hiess es.

Im Privatkundengeschäft legten die Prämien um 8 Prozent zu. Zu den Wachstumstreibern zählten etwa das KMU-Geschäft und die Motorfahrzeugversicherung. Zudem investierte Zurich weiter in die Preisgestaltung und Portfolio-Optimierung.

Mit dem Wachstum und dank eines weiterhin tiefen und damit profitablen Schaden-Kosten-Satzes von 92,7 Prozent rückte der Betriebsgewinn (BOP) im P&C-Geschäft auf vergleichbarer Basis um 12 Prozent auf 2,81 Milliarden Dollar vor. In der bisherigen Betrachtung wurde für das P&C-Geschäft ein Anstieg des BOP um 16 Prozent ausgewiesen.

Die Einschätzungen zur Entwicklung in der Schaden- und Unfallversicherung fielen allerdings zurückhaltender aus. In Nordamerika habe Zurich das hohe Tempo aus dem ersten Quartal nicht ganz halten können, zudem habe der Schaden-Kosten-Satz die Erwartungen leicht verfehlt. Positiv habe sich dagegen das von Einmaleffekten geprägte Anlageergebnis ausgewirkt.

Lebengeschäft mit Rekordergebnis

Einen weiteren Schritt nach vorne machte die Zurich in der Lebensversicherung. Dort legten die Prämieneinnahmen um 7 Prozent auf rekordhohe 19,5 Milliarden Dollar zu. Auf vergleichbarer Basis betrug das Wachstum 1 Prozent. Der BOP sprang um 23 Prozent auf 1,27 Milliarden Dollar, auf vergleichbarer Basis waren es 16 Prozent.

Stark entwickelte sich erneut das Geschäft mit Vorsorgeschutzprodukten, das um 10 Prozent vor allem in Europa, Lateinamerika und Asien wuchs. Die Nachfrage grosser Firmen nach Lebensversicherungen für ihre Mitarbeitenden sei gestiegen. Zudem nahmen die Verkäufe von fondsgebundenen Produkten um 5 Prozent zu.

Auch im Geschäft mit dem US-Partner Farmers rückte der BOP um 2 Prozent auf 1,18 Milliarden Dollar vor.

Für den BOP der Lebensparte rechnet die Zurich nun mit einem Wachstum von mindestens 10 Prozent. Zuvor hatte der Konzern ein Wachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

Aktie trotz guter Zahlen unter Druck

Die Zurich-Aktie verlor an der SIX letztlich 3 Prozent auf 589 Franken.

Die Kommentare zum Halbjahresbericht fielen grundsätzlich positiv, aber nicht begeistert aus. Die ZKB verwies auf gute Gewinnbeiträge aus allen drei Geschäftsfeldern und hob insbesondere die besser als erwartete Entwicklung in der Lebensversicherung hervor.

Zurich sieht sich auf Zielkurs

Die Zurich sieht sich weiterhin auf gutem Weg, die in dem bis 2027 laufenden Dreijahresprogramm gesetzten Ziele zu übertreffen. Mit einer Eigenkapitalrendite von 25,1 Prozent im ersten Halbjahr 2026 liegt der Konzern bereits über der Vorgabe von "mindestens 23 Prozent". Auf bereinigter Basis lag die Eigenkapitalrendite bei 27,1 Prozent.

Den nächsten Wachstumsschritt vollzieht die Zurich in der Spezialversicherung, wo für knapp 11 Milliarden Dollar der britische Anbieter Beazley zugekauft wurde. Die Übernahme soll noch in diesem Jahr vollzogen werden. Im Fokus steht nun die Integration des Spezialversicherers. Dabei geht es laut Vontobel unter anderem darum, die Beazley-Underwriter in der Gruppe zu halten.

Zürich (awp)

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