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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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06.08.2026 08:27:06

Zurich Insurance Outperform

Zurich Insurance
591.35 CHF -3.00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 670 Franken auf "Outperform" belassen. Der Versicherer habe beim Betriebsgewinn in der Sparte Lebensversicherung stark abgeschnitten, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Gleiches gelte für das Investmentergebnis in der Schaden-Unfallversicherung. Ansonsten lägen die Zahlen leicht über den Erwartungen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:43 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Outperform
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
670.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
607.20 CHF 		Abst. Kursziel*:
10.34%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
591.35 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
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