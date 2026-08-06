Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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Zurich Insurance Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 670 Franken auf "Outperform" belassen. Der Versicherer habe beim Betriebsgewinn in der Sparte Lebensversicherung stark abgeschnitten, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Gleiches gelte für das Investmentergebnis in der Schaden-Unfallversicherung. Ansonsten lägen die Zahlen leicht über den Erwartungen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Fallender Zurich Insurance-Kurs
|>5
|>10
|>15
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Outperform
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Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
670.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
607.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
10.34%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
591.35 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.30%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
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