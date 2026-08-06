STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Der STOXX 50 verbuchte im STOXX-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0.24 Prozent auf 5’513.49 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.033 Prozent stärker bei 5’501.96 Punkten in den Handel, nach 5’500.17 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5’528.70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’501.96 Punkten lag.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 1.16 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’457.53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5’173.34 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’419.39 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.22 Prozent zu. Bei 5’529.45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 6.31 Prozent auf 29.15 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2.65 Prozent auf 6.84 EUR), Siemens Energy (+ 1.87 Prozent auf 153.68 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.48 Prozent auf 522.60 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1.41 Prozent auf 87.50 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens (-4.49 Prozent auf 273.10 EUR), RELX (-4.13 Prozent auf 26.03 GBP), Rheinmetall (-3.46 Prozent auf 1’159.00 EUR), Zurich Insurance (-3.00 Prozent auf 589.00 CHF) und Rolls-Royce (-2.36 Prozent auf 15.33 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 21’266’058 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 567.567 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert mit 7.11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.55 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch