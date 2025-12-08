Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
Zurich Insurance Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich von 500 auf 525 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach zweijähriger Outperformance sind die Analysten Farooq Hanif und Kamran Hossain für 2026 weniger optimistisch für Europas Versicherer. Die Bewertungen seien inzwischen relativ ausgereizt und die Gewinndynamik ebbe ab, schrieben sie in ihrem am Montag veröffentlichten Ausblick. Die zu erwartende Gesamtrendite im Sektor sei begrenzter als in den vergangenen Jahren. Hanif und Hossain raten daher, selektiv vorzugehen, und klare Restrukturierungsimpulse, starke Kapitalrenditen und bessere Margen zu suchen. Sie favorisieren Aegon, Beazley, Generali, Munich Re, Prudential und Sampo. Zurich gehört bei ihnen dagegen zu den schwächsten Werten. Die Schweizer seien besonders betroffen von schwachen Preisen bei Versicherungen für Unternehmen./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Underweight
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
525.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
574.60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-8.63%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
573.33 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.43%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
