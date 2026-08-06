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Kursverlauf 06.08.2026 17:58:16

SIX-Handel SLI zum Handelsende schwächer

SIX-Handel SLI zum Handelsende schwächer

Das machte das Börsenbarometer in Zürich am Donnerstag zum Handelsende.

Zurich Insurance
591.76 CHF 0.34%
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Am Donnerstag beendete der SLI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.05 Prozent) bei 2’331.44 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.513 Prozent fester bei 2’344.56 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2’332.60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 2’350.80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’328.93 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 1.55 Prozent zu. Vor einem Monat, am 06.07.2026, lag der SLI noch bei 2’301.52 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 06.05.2026, den Wert von 2’132.31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, lag der SLI bei 1’958.92 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 8.39 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2’350.80 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Swisscom (+ 4.38 Prozent auf 643.00 CHF), Sandoz (+ 1.53 Prozent auf 69.18 CHF), Schindler (+ 1.15 Prozent auf 264.60 CHF), Lonza (+ 0.93 Prozent auf 566.60 CHF) und Swiss Life (+ 0.80 Prozent auf 954.60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Zurich Insurance (-3.00 Prozent auf 589.00 CHF), Straumann (-2.67 Prozent auf 102.20 CHF), Sika (-2.15 Prozent auf 191.30 CHF), Amrize (-1.74 Prozent auf 41.81 CHF) und SGS SA (-1.04 Prozent auf 96.80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3’706’731 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 304.964 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.34 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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