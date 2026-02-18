Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’792 -0.1%  SPI 19’011 -0.1%  Dow 49’163 -0.5%  DAX 25’093 0.2%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’075 0.3%  Gold 5’045 1.0%  Bitcoin 51’955 0.1%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.4 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Sika41879292Sandoz124359842Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie unbeeindruckt: Möglicher Deal mit OpenAI - Steht das grösste Investment der Firmengeschichte bevor?
ETF in Europa auf Erfolgskurs: Rekordzuflüsse und wachsende Anlegerbasis sorgen für Boom
Patentklage zwischen BioNTech und Moderna - Wie reagieren die Aktien?
Sonova-Aktie leichter: Umsatzwachstum nur am unteren Ende der Prognose
Sika-Aktie klettert: Dividende wird trotz Gewinnrückgang erhöht
Suche...
eToro entdecken

Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

568.20
CHF
9.40
CHF
1.68 %
14:41:59
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.02.2026 13:16:36

Zurich Insurance Buy

Zurich Insurance
568.62 CHF 1.98%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zurich nach Zahlen von 642 auf 656 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Huttner hob am Donnerstagabend seine operative Gewinnschätzung für 2026 um zwei Prozent nach dem starken Jahresbericht des Versicherers. Bezüglich der Übernahmegespräche mit Beazley glaubt er, dass es in der bis März verlängerten Frist zu einem verbindlichen Angebot in Höhe von 1.335 Pence kommen wird - wie Anfang Februar in Aussicht gestellt./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Buy
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
656.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
567.20 CHF 		Abst. Kursziel*:
15.66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
568.62 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
15.37%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:21 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
13:16 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:29 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
19.02.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
19.02.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen