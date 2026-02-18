Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
Zurich Insurance Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zurich nach Zahlen von 642 auf 656 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Huttner hob am Donnerstagabend seine operative Gewinnschätzung für 2026 um zwei Prozent nach dem starken Jahresbericht des Versicherers. Bezüglich der Übernahmegespräche mit Beazley glaubt er, dass es in der bis März verlängerten Frist zu einem verbindlichen Angebot in Höhe von 1.335 Pence kommen wird - wie Anfang Februar in Aussicht gestellt./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Buy
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
656.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
567.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
15.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
568.62 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.37%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|568.40
|1.72%
