Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Daimler Truck-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Neu sei der maue Auftragseingang, schrieb Michael Aspinall am Freitag nach endgültigen Quartalszahlen des Lkw-Herstellers. Der Ausblick auf das dritte Quartal sei schwer einzuschätzen, weil nicht klar so, ob bereits alle Zollrückerstattungen hier verbucht würden.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 13:12 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3.5 Prozent auf 46.39 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 16.40 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 933’663 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 29.9 Prozent zu. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.08.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.