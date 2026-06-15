Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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Zurich Insurance Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zurich von 711 auf 902 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die aktuellen Bewertungen der vier großen europäischen Kompositversicherer Allianz, Axa, Generali und Zurich würden den Verbesserungen in den Geschäftsmodellen und Finanzkennziffern nicht gerecht, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne für 2028 liege bei rund 12 - angemessen wäre aber ein Wert von 20. Die Allianz bleibt der bevorzugte Wert des Experten. Zurich sollte von der Übernahme von Beazley profitieren, sobald alle nötigen Zustimmungen vorlägen. Das höchste Potenzial sieht Huttner aber bei Axa mit Blick auf den Investorentag am 14. September./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|>5
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|>5
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|>20
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Buy
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
902.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
563.80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
59.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
566.75 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
59.15%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance legt am Vormittag zu (finanzen.ch)
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12.06.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker (finanzen.ch)
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12.06.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)
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12.06.26
|Pluszeichen in Zürich: mittags Pluszeichen im SLI (finanzen.ch)
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12.06.26
|Börse Zürich in Grün: So entwickelt sich der SMI am Freitagmittag (finanzen.ch)
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12.06.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.ch)
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12.06.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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10.06.26
|Gute Stimmung in Zürich: Zum Handelsende Gewinne im SMI (finanzen.ch)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|06:49
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:49
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:49
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|13.05.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG