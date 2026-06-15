HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zurich von 711 auf 902 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die aktuellen Bewertungen der vier großen europäischen Kompositversicherer Allianz, Axa, Generali und Zurich würden den Verbesserungen in den Geschäftsmodellen und Finanzkennziffern nicht gerecht, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne für 2028 liege bei rund 12 - angemessen wäre aber ein Wert von 20. Die Allianz bleibt der bevorzugte Wert des Experten. Zurich sollte von der Übernahme von Beazley profitieren, sobald alle nötigen Zustimmungen vorlägen. Das höchste Potenzial sieht Huttner aber bei Axa mit Blick auf den Investorentag am 14. September./gl/tih;