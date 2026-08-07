Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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07.08.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verzeichnet am Vormittag Verluste
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 588,00 CHF.
Der Zurich Insurance-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 588,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'566 Punkten steht. Die Zurich Insurance-Aktie gab in der Spitze bis auf 586,60 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 588,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 9'860 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.
Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 626,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 521,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 12,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Zurich Insurance seine Aktionäre 2025 mit 30,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 39,91 USD je Aktie ausschütten. Am 09.02.2017 legte Zurich Insurance die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 CHF gegenüber 4,58 CHF im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Zurich Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 16.06 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Zurich Insurance wird am 11.02.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 12.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Zurich Insurance.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,16 USD je Zurich Insurance-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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