Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Swiss Re12688156Sika41879292UBS24476758Nestlé3886335SAP345952ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Den WhatsApp-Account endgültig löschen - das gilt es zu beachten
Neuausrichtung bei BitMine: Vom Bitcoin-Miner zum Ethereum-Riesen
Rebalancing: Wann sollten Anleger eine Portfolio-Anpassung vornehmen?
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Suche...
Plus500 Depot

Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verzeichnet am Vormittag Verluste

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 588,00 CHF.

Zurich Insurance
591.76 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

Der Zurich Insurance-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 588,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'566 Punkten steht. Die Zurich Insurance-Aktie gab in der Spitze bis auf 586,60 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 588,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 9'860 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 626,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 521,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 12,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Zurich Insurance seine Aktionäre 2025 mit 30,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 39,91 USD je Aktie ausschütten. Am 09.02.2017 legte Zurich Insurance die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 CHF gegenüber 4,58 CHF im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Zurich Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 16.06 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Zurich Insurance wird am 11.02.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 12.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Zurich Insurance.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,16 USD je Zurich Insurance-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie

Zurich treibt im ersten Halbjahr die Ergebnisse weiter in die Höhe - Aktie kann nicht profitieren

RBC Capital Markets: Outperform-Note für Zurich Insurance-Aktie

Zurich Insurance-Aktie: Weiteres profitables Wachstum erwartet

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4415 15.12.2028 152365434
Long 12.1979 16.06.2028 157230690
Long 1183.2 18.09.2026 148888697
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.6595 18.06.2027 158828324
Short 1183.2 18.09.2026 148620520
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.395 11.02 154810330
Long 11.4874 6.02 156945260
Long 21.5127 1.94 158194579
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4886 10.18 143508395
Short 10.4708 6.43 142861036
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -43.94 114086076
Long 10 -10.40 142861648
Long 12 -8.74 142861649
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten