Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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Zurich Insurance Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zurich mit "Outperform" und einem Kursziel von 670 Franken in die Bewertung aufgenommen. Der Finanzkonzern habe in den vergangenen zehn Jahren seine Erstklassigkeit unter Beweis gestellt, schrieb Ben Cohen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der weltweit zweitgrößte Anbieter von Schaden- und Unfallversicherungen weise zudem im Lebensversicherungsgeschäft branchenweit die höchsten Margen auf./bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Outperform
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Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
670.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
619.80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8.10%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
619.61 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.13%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
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|DZ BANK
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|13.05.26
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|26.03.26
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|02.03.26
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Aktien in diesem Artikel
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