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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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21.07.2026 07:20:29

Zurich Insurance Outperform

Zurich Insurance
619.61 CHF 0.53%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zurich mit "Outperform" und einem Kursziel von 670 Franken in die Bewertung aufgenommen. Der Finanzkonzern habe in den vergangenen zehn Jahren seine Erstklassigkeit unter Beweis gestellt, schrieb Ben Cohen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der weltweit zweitgrößte Anbieter von Schaden- und Unfallversicherungen weise zudem im Lebensversicherungsgeschäft branchenweit die höchsten Margen auf./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Outperform
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
670.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
619.80 CHF 		Abst. Kursziel*:
8.10%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
619.61 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
8.13%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
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