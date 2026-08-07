Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Mittag fester

Im SIX SX-Handel gewannen die Zurich Insurance-Papiere um 12:28 Uhr 0,1 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'603 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 590,20 CHF. Bei 588,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 46'262 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 626,00 CHF markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 6,17 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 11,64 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 39,91 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zurich Insurance 30,00 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,58 CHF, nach 4,58 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Zurich Insurance Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Zurich Insurance dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2027 präsentieren.

In der Zurich Insurance-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 47,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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