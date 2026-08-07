Merck Aktie 412799 / DE0006599905
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktienempfehlung
|
07.08.2026 13:28:44
DZ BANK: Merck-Aktie erhält Kaufen
DZ BANK hat eine sorgfältige Analyse der Merck-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Merck KGaA von 153 auf 178 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler attestierte den Darmstädtern am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts eine starke operative Wachstumsdynamik und eine zielgerichtete Expansionsstrategie.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Merck-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:12 Uhr 0.3 Prozent auf 145.65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 88’835 Merck-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Merck-Aktie um 21.2 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Merck KGaA
|
07.08.26
|DZ BANK: Merck-Aktie erhält Kaufen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Deutsche Bank AG: Hold-Note für Merck-Aktie (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Jefferies & Company Inc.: Hold für Merck-Aktie (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Merck-Aktie im Plus: Solide Geschäftsentwicklung - Jahresausblick nach oben angepasst (Dow Jones)
|
06.08.26
|Korr: Merck hebt nach unerwartet starkem Quartal erneut die Jahresziele (AWP)
|
06.08.26
|Merck hebt nach unerwartet starkem Quartal erneut die Jahresziele (AWP)
|
04.08.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)