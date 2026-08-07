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Aktienempfehlung 07.08.2026 13:28:44

DZ BANK: Merck-Aktie erhält Kaufen

DZ BANK: Merck-Aktie erhält Kaufen

DZ BANK hat eine sorgfältige Analyse der Merck-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Merck
133.28 CHF -1.99%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Merck KGaA von 153 auf 178 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler attestierte den Darmstädtern am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts eine starke operative Wachstumsdynamik und eine zielgerichtete Expansionsstrategie.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Merck-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:12 Uhr 0.3 Prozent auf 145.65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 88’835 Merck-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Merck-Aktie um 21.2 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Merck KGaA
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