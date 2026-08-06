Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 liegt im Plus

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0.25 Prozent höher bei 5’513.72 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.033 Prozent auf 5’501.96 Punkte an der Kurstafel, nach 5’500.17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5’528.70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5’501.96 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1.17 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 06.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’457.53 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 5’173.34 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’419.39 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 11.23 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’529.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 7.18 Prozent auf 29.39 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2.65 Prozent auf 6.84 EUR), Siemens Energy (+ 1.50 Prozent auf 153.12 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.48 Prozent auf 522.60 EUR) und GSK (+ 1.31 Prozent auf 19.41 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-4.78 Prozent auf 1’143.20 EUR), Siemens (-4.62 Prozent auf 272.75 EUR), RELX (-3.35 Prozent auf 26.24 GBP), Zurich Insurance (-3.06 Prozent auf 588.60 CHF) und Unilever (-1.32 Prozent auf 47.11 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 8’322’863 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 567.567 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.11 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.55 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch