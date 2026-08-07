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Experten-Analyse 07.08.2026 13:34:44

RBC Capital Markets: Sector Perform für Allianz-Aktie

RBC Capital Markets: Sector Perform für Allianz-Aktie

RBC Capital Markets hat eine eingehende Prüfung der Allianz-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Allianz
405.56 CHF -2.09%
Kaufen Verkaufen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 440 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die positive Überraschung im operativen Geschäft des zweiten Quartals zeuge von der breiten Ausrichtung der Münchner, schrieb Ben Cohen am Freitag nach dem Bericht.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Allianz-Aktie zur Zeit der Analyse

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 13:18 Uhr die Allianz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 440.30 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 0.07 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 473’681 Stück gehandelt. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 17.9 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 07.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: JPstock / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com
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