Juli 2026: So schätzen Experten die Intel-Aktie ein

Intel Experten haben ihre Einschätzung der Intel-Aktie veröffentlicht.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 14 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 106,76 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Intel auf 90,20 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 24.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 85,00 USD -5,76 24.07.2026 Bernstein Research 110,00 USD 21,95 24.07.2026 Jefferies & Company Inc. 120,00 USD 33,04 24.07.2026 RBC Capital Markets 80,00 USD -11,31 21.07.2026 Bernstein Research 100,00 USD 10,86 21.07.2026

Redaktion finanzen.ch