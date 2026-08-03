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Intel Aktie 941595 / US4581401001

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Kursziel & Co. 03.08.2026 11:37:38

Juli 2026: So schätzen Experten die Intel-Aktie ein

Juli 2026: So schätzen Experten die Intel-Aktie ein

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Intel-Aktie im Überblick.

Intel
73.66 CHF -1.69%
Kaufen Verkaufen

Intel Experten haben ihre Einschätzung der Intel-Aktie veröffentlicht.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 14 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 106,76 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Intel auf 90,20 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--24.07.2026
JP Morgan Chase & Co.85,00 USD-5,7624.07.2026
Bernstein Research110,00 USD21,9524.07.2026
Jefferies & Company Inc.120,00 USD33,0424.07.2026
RBC Capital Markets80,00 USD-11,3121.07.2026
Bernstein Research100,00 USD10,8621.07.2026

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4432 19.03.2027 145247846
Long 10.727 18.09.2026 155881372
Long 66.3121 18.09.2026 157879546
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.5715 11.24 155884411
Long 9.7258 6.13 158679029
Long 182.3583 -4.58 159380610
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.1009 16.35 158478374
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -83.10 140837012
Long 10 -10.02 155882357
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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24.07.26 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
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Short 15’309.27 13.66 S4BTCU
Short 15’864.31 8.91 SABWMU
SMI-Kurs: 14’386.57 03.08.2026 11:44:33
Long 13’822.38 19.79 SABDTU
Long 13’515.37 14.00 S8B67U
Long 12’970.67 8.99 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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