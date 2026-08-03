Intel Aktie 941595 / US4581401001
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03.08.2026 11:37:38
Juli 2026: So schätzen Experten die Intel-Aktie ein
Die jüngsten Expertenmeinungen zur Intel-Aktie im Überblick.
Intel Experten haben ihre Einschätzung der Intel-Aktie veröffentlicht.
4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 14 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 106,76 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Intel auf 90,20 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|24.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|85,00 USD
|-5,76
|24.07.2026
|Bernstein Research
|110,00 USD
|21,95
|24.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|120,00 USD
|33,04
|24.07.2026
|RBC Capital Markets
|80,00 USD
|-11,31
|21.07.2026
|Bernstein Research
|100,00 USD
|10,86
|21.07.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Intel Corp.
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
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|24.07.26
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|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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