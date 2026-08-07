Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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07.08.2026 13:34:44
Jefferies & Company Inc.: Allianz-Aktie erhält Hold
Die detaillierte Analyse des Allianz-Papiers wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Philip Kett durchgeführt.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Unterm Strich hätten die Münchner die Markterwartungen verfehlt, schrieb Philip Kett am Freitag nach den Quartalszahlen. Dies liege allerdings alleine an nicht-operativen Kosten. Insgesamt gebe es in dem Bericht eine Menge zu loben.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Allianz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:18 Uhr bei 440.30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 26.19 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 473’681 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 17.9 Prozent aufwärts. Die Allianz-Bilanz für Q2 2026 wird am 07.08.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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