Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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07.08.2026 13:34:44
Bernstein Research: Market-Perform-Note für Merck-Aktie
Bernstein Research hat die Merck-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 121 auf 151 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Justin Smith erläuterte am Donnerstag, warum er trotz gestiegener Schätzungen an der Seitenlinie bleibt. Der Analyst wartet unter anderem auf höhere Synergien zwischen den Sparten und behält bis dahin einen Konglomeratsabschlag von 15 Prozent bei.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Merck-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:12 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.3 Prozent auf 145.65 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 3.67 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 88’835 Merck-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 21.2 Prozent nach oben.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 15:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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