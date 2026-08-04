Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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Zurich Insurance Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Da der Zukauf des britischen Spezialversicherers Beazley noch nicht abgeschlossen sei, habe es an diesem Mittwoch von den Schweizern zusätzliche Informationen in Form des Halbjahresberichts von Beazley gegeben, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Analyst sprach allerdings von "wenig erfreulichen Zahlen". Die Preise seien gesunken und die Prämien proaktiv gesenkt worden. Dagegen stiegen die Kosten, die Schadenentwicklung verschlechtere sich und die Kapitalerträge seien rückläufig./ck/rob/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 03:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
520.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
609.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-14.64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
607.40 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.39%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
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