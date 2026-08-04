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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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05.08.2026 12:30:07

Zurich Insurance Hold

Zurich Insurance
607.40 CHF -0.33%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Da der Zukauf des britischen Spezialversicherers Beazley noch nicht abgeschlossen sei, habe es an diesem Mittwoch von den Schweizern zusätzliche Informationen in Form des Halbjahresberichts von Beazley gegeben, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Analyst sprach allerdings von "wenig erfreulichen Zahlen". Die Preise seien gesunken und die Prämien proaktiv gesenkt worden. Dagegen stiegen die Kosten, die Schadenentwicklung verschlechtere sich und die Kapitalerträge seien rückläufig./ck/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 03:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 03:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
520.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
609.20 CHF 		Abst. Kursziel*:
-14.64%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
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-14.39%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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