NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Da der Zukauf des britischen Spezialversicherers Beazley noch nicht abgeschlossen sei, habe es an diesem Mittwoch von den Schweizern zusätzliche Informationen in Form des Halbjahresberichts von Beazley gegeben, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Analyst sprach allerdings von "wenig erfreulichen Zahlen". Die Preise seien gesunken und die Prämien proaktiv gesenkt worden. Dagegen stiegen die Kosten, die Schadenentwicklung verschlechtere sich und die Kapitalerträge seien rückläufig./ck/rob/edh;