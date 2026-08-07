Outperform für Zurich Insurance-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zurich von 670 auf 650 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Impulse verzögerten sich, aber das Gewinnwachstum bleibe robust, schrieb Ben Cohen in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Zurich Insurance-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 12:21 Uhr ging es für das Zurich Insurance-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0.1 Prozent auf 589.60 CHF. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 10.24 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via SIX SX 47’359 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 3.4 Prozent zu. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2027 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:45 / EDT



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