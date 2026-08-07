Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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07.08.2026 12:37:44
Outperform für Zurich Insurance-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse
RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen hat eine ausführliche Untersuchung des Zurich Insurance-Papiers durchgeführt.
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zurich von 670 auf 650 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Impulse verzögerten sich, aber das Gewinnwachstum bleibe robust, schrieb Ben Cohen in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Zurich Insurance-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 12:21 Uhr ging es für das Zurich Insurance-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0.1 Prozent auf 589.60 CHF. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 10.24 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via SIX SX 47’359 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 3.4 Prozent zu. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2027 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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