SMI 13'031 -0.2%  SPI 17'892 -0.2%  Dow 48'114 -0.6%  DAX 24'085 0.0%  Euro 0.9330 -0.1%  EStoxx50 5'724 0.1%  Gold 4'324 0.5%  Bitcoin 69'281 -0.8%  Dollar 0.7960 0.1%  Öl 59.9 1.8% 
Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

590.80
CHF
1.80
CHF
0.31 %
13:54:18
SWX
17.12.2025 12:40:55

Zurich Insurance Sell

Zurich Insurance
591.79 CHF 0.34%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Sell" belassen. "Der Magen ist voll nach dem Fest", schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Versicherer. Er bezog sich damit auf inzwischen vier Jahre Outperformance der Branche. So "satt" könne man auch aufkommenden Gegenwind erst einmal ganz gut ertragen. Hardcastle schätzt die Branche allerdings neutral ein. Er favorisiert die Assekuranzen Prudential, Axa, Hiscox und Vienna. Besonders skeptisch unter den Multilinien-Versicherern sieht er Zurich./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Sell
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
520.00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
590.60 CHF 		Abst. Kursziel*:
-11.95%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
591.79 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.13%
Analyst Name::
Will Hardcastle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse