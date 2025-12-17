Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Sell" belassen. "Der Magen ist voll nach dem Fest", schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Versicherer. Er bezog sich damit auf inzwischen vier Jahre Outperformance der Branche. So "satt" könne man auch aufkommenden Gegenwind erst einmal ganz gut ertragen. Hardcastle schätzt die Branche allerdings neutral ein. Er favorisiert die Assekuranzen Prudential, Axa, Hiscox und Vienna. Besonders skeptisch unter den Multilinien-Versicherern sieht er Zurich./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Sell
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
520.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
590.60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-11.95%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
591.79 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.13%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
12:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittwochvormittag fester (finanzen.ch)
|
16.12.25