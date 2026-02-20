Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

566.60
CHF
7.80
CHF
1.40 %
11:37:50
SWX
20.02.2026 10:29:42

Zurich Insurance Verkaufen

Zurich Insurance
566.18 CHF 1.54%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zurich von 514 auf 517 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Versicherer habe 2025 ein Rekordergebnis erzielt, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die mögliche Übernahme von Beazley berge aber das Risiko einer Kapitalerhöhung und bringe Zurich in eine hohe Abhängigkeit zu wachstumsstarken, aber auch schwer zu kalkulierenden Cyber-Risiken./mf/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:22 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:33 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Verkaufen
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
566.20 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
566.18 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:29 Zurich Insurance Verkaufen DZ BANK
19.02.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
19.02.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
16.02.26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
