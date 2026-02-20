FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zurich von 514 auf 517 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Versicherer habe 2025 ein Rekordergebnis erzielt, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die mögliche Übernahme von Beazley berge aber das Risiko einer Kapitalerhöhung und bringe Zurich in eine hohe Abhängigkeit zu wachstumsstarken, aber auch schwer zu kalkulierenden Cyber-Risiken./mf/jha/;