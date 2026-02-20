Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
Zurich Insurance Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zurich von 514 auf 517 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Versicherer habe 2025 ein Rekordergebnis erzielt, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die mögliche Übernahme von Beazley berge aber das Risiko einer Kapitalerhöhung und bringe Zurich in eine hohe Abhängigkeit zu wachstumsstarken, aber auch schwer zu kalkulierenden Cyber-Risiken./mf/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:33 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Verkaufen
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
566.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
566.18 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Vormittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|SLI aktuell: Börsianer lassen SLI zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Zurich-Aktie dennoch schwächer: Versicherer schraubt Gewinn weiter in die Höhe (AWP)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch)
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|566.20
|1.32%
