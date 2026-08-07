Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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07.08.2026
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07.08.2026 12:37:50
Kontron Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Kontron bei einem unveränderten fairen Aktienwert von 31 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Belastungen nähmen ab, die Marge bessere sich und die Bewertung bleibe attraktiv, schrieb Armin Kremser am Freitag in seinem Resümee zum Quartalsbericht des Hightech-Unternehmens./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kontron Kaufen
|
Unternehmen:
Kontron
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
21.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
21.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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