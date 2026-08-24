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Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

20.87
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24.08.2026
SWX
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25.08.2026 07:05:22

Zalando Outperform

Zalando
21.50 CHF 2.01%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain beleuchtete am Montag die Gründe für die schwache Konsumstimmung in Deutschland und ihre Auswirkungen auf die europäische Einzelhandelsbranche. Next und Zalando dürften am stärksten von der anhaltenden Verschiebung der Einkäufe im Modebereich in den Onlinehandel profitieren./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 17:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Zalando Outperform
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
22.84 € 		Abst. Kursziel*:
22.59%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
22.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.38%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
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