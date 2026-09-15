ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach einer Investor-Relations-Präsentation auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Modehändler sei zunächst skeptisch hinsichtlich der Konsumfreude und einer Erholung des Sneaker-Markts, schrieb Yashraj Rajani am Dienstag nach einer Präsentation des Unternehmens. Dies sei im Ausblick für 2026 allerdings berücksichtigt./ag/tih;