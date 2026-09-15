Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’864 0.4%  SPI 19’536 0.4%  Dow 52’093 -0.6%  DAX 25’449 0.2%  Euro 0.9451 0.1%  EStoxx50 6’261 0.4%  Gold 4’348 1.3%  Bitcoin 62’182 0.4%  Dollar 0.8193 0.1%  Öl 107.8 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
R&S-Aktie dennoch fester: Deutlich weniger Gewinn im ersten Halbjahr - Prognose hält
Cicor-Aktie zieht an: Grossaufträge im europäischen Verteidigungsmarkt gewonnen
SK hynix-Aktie in Feierstimmung: Das steckt hinter dem Intel-Deal in Ohio
Europa-Aktien zwischen Zinssorgen und Ölpreis-Schock: Barclays bleibt dennoch gelassen
Werksschliessung in Nordfrankreich: Heidelberg Materials-Aktie bleibt stabil
Suche...
Plus500 Depot

Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

20.31
CHF
0.23
CHF
1.15 %
10:30:28
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2026 10:25:23

Zalando Buy

Zalando
20.33 CHF -1.60%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach einer Investor-Relations-Präsentation auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Modehändler sei zunächst skeptisch hinsichtlich der Konsumfreude und einer Erholung des Sneaker-Markts, schrieb Yashraj Rajani am Dienstag nach einer Präsentation des Unternehmens. Dies sei im Ausblick für 2026 allerdings berücksichtigt./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 14:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 14:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.48 € 		Abst. Kursziel*:
62.94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63.93%
Analyst Name::
Yashraj Rajani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zalando

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten