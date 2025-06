NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando auf "Underperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Viele Einzelhandelsunternehmen, wie auch der deutsche Modehändler, hätten "Retail as a Service (RaaS)" als Geschäftsmodell, schrieb William Woods in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Erfolgreich sei diese Vermietung eigener Infrastruktur an Dritte aber selten. Woods ist daher skeptisch für Unternehmen, die diesen Bereich eher noch ausbauen. Bei Zalando sei es zwar nicht völlig irrational, aber die Erwartungen sollten zurückgeschraubt werden./ag/tih;