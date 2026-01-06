Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
Zalando Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando auf "Underperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Mit Blick auf den europäischen Handelssektor 2026 ziehe er die Aktien von Lebensmittelhändlern jenen des allgemeinen Einzelhandels vor, schrieb William Woods in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Konsumumfeld sei schwierig und die Inflation hoch. Deshalb bevorzuge er defensivere Qualitätswerte. Zu seinen Branchenfavoriten zählt die Inditex-Aktie./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Underperform
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
23.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
24.46 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.97%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
24.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.80%
|
Analyst Name::
William Woods
|
KGV*:
-
