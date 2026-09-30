Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’714 -0.8%  SPI 19’470 -0.7%  Dow 50’906 -0.9%  DAX 25’169 -0.1%  Euro 0.9440 -0.3%  EStoxx50 6’247 -0.3%  Gold 4’170 0.3%  Bitcoin 70’101 0.4%  Dollar 0.8358 0.0%  Öl 99.9 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag
Gerresheimer schliesst Centor-Verkauf ab – Aktie fällt
E.ON darf Ovo Energy übernehmen - CMA gibt Deal frei: Aktie tiefer
Sanofi-Aktie legt zu: Bis zu 8 Milliarden Dollar für neue Wirkstoff-Allianz
Bayer-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein
Suche...
Plus500 Depot

Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analysteneinschätzungen 30.09.2026 18:00:38

Analysten sehen für Zalando-Aktie Luft nach oben

Analysten sehen für Zalando-Aktie Luft nach oben

Experten haben im abgelaufenen Monat die Zalando-Aktie unter die Lupe genommen.

Zalando
21.11 CHF -1.68%
Kaufen Verkaufen

Zalando Experten haben ihre Einschätzung der Zalando-Aktie veröffentlicht.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 35,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 12,30 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Zalando-Aktie von 22,70 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG35,00 EUR54,1930.09.2026
UBS AG35,00 EUR54,1916.09.2026

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -23.42 152376822
Long 8 -1.66 159476130
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Zalando

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten