Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analysteneinschätzungen
|
30.09.2026 18:00:38
Analysten sehen für Zalando-Aktie Luft nach oben
Experten haben im abgelaufenen Monat die Zalando-Aktie unter die Lupe genommen.
Zalando Experten haben ihre Einschätzung der Zalando-Aktie veröffentlicht.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 35,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 12,30 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Zalando-Aktie von 22,70 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|35,00 EUR
|54,19
|30.09.2026
|UBS AG
|35,00 EUR
|54,19
|16.09.2026
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zalando
|
12:26
|Schwacher Handel: Das macht der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX mittags schwächer (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Handel: DAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
30.09.26
|XETRA-Handel DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
30.09.26
|EQS-NVR: Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.09.26
|EQS-NVR: Zalando SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)