Schwacher Handel: Das macht der LUS-DAX am Donnerstagmittag

Am Donnerstag notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0.23 Prozent tiefer bei 25’058.00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24’827.00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’118.00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 01.09.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25’833.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24’999.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24’225.00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.00 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 2.68 Prozent auf 145.55 EUR), HOCHTIEF (+ 0.93 Prozent auf 391.00 EUR), Infineon (+ 0.87 Prozent auf 60.02 EUR), Continental (+ 0.72 Prozent auf 67.60 EUR) und Siemens (+ 0.31 Prozent auf 276.35 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Bayer (-2.88 Prozent auf 46.57 EUR), Zalando (-2.25 Prozent auf 22.19 EUR), Deutsche Bank (-2.04 Prozent auf 31.22 EUR), Vonovia SE (-1.85 Prozent auf 16.69 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.59 Prozent auf 494.40 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2’896’259 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214.959 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch