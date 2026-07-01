Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zalando auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen des Online-Modehändlers am 4. August habe sie kaum etwas an ihren Schätzungen geändert, schrieb Georgina Johanan in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Eine Anhebung der Jahresziele sei sehr unwahrscheinlich. Johanan geht zudem weiter davon aus, dass der Einsatz agentischer Künstlicher Intelligenz kurz- bis mittelfristig mehr Risiken als Chancen für Zalando birgt./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Neutral
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
25.77 €
|
Abst. Kursziel*:
24.18%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
25.41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.93%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
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