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Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

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01.07.2026
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02.07.2026 06:41:18

Zalando Neutral

Zalando
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zalando auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen des Online-Modehändlers am 4. August habe sie kaum etwas an ihren Schätzungen geändert, schrieb Georgina Johanan in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Eine Anhebung der Jahresziele sei sehr unwahrscheinlich. Johanan geht zudem weiter davon aus, dass der Einsatz agentischer Künstlicher Intelligenz kurz- bis mittelfristig mehr Risiken als Chancen für Zalando birgt./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 20:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Zalando Neutral
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
25.77 € 		Abst. Kursziel*:
24.18%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
25.41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.93%
Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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