NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen (VW) nach der Telefonkonferenz zum Zukunftsplan 2030 mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Outperform" belassen. Das Management habe die Herausforderungen insbesondere in China als ein eher branchen- als unternehmensspezifisches Problem eingestuft, schrieb Tom Narayan in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Er teilt diese Wahrnehmung und erwartet auch bei den anderen Massenherstellern zunehmend Kürzungen bei den Produktionskapazitäten. VW habe mit der einstimmigen Zustimmung des Aufsichtsrats zu seinen Plänen die für das Unternehmen notwendigen Voraussetzungen dafür geschaffen./rob/gl/ag;