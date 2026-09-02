Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882
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Grand City Properties Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 9,40 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Tenor auf der Branchenkonferenz am vergangenen Donnerstag sei vor dem Hintergrund steigender Zinsen vorsichtig gewesen, auch wenn für gute Chancen noch ausreichend Finanzierungsmittel zur Verfügung stünden, schrieb Analyst Jonathan Kownator am Montag. Die operativen Trends und namentlich das Mietwachstum blieben recht solide. Kownator passte seine Schätzungen und Kapitalkostenprognosen an./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
8.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
9.11 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.70%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
9.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.21%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Grand City Properties S.A.
|
09:28
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|SDAX-Handel aktuell: Zum Start Gewinne im SDAX (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Die Expertenmeinungen zur Grand City Properties-Aktie im August 2026 (finanzen.net)
|
31.08.26
|Freundlicher Handel: SDAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt zum Start ab (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX fällt schlussendlich (finanzen.ch)
Analysen zu Grand City Properties S.A.
|09:03
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|09:03
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.01.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|14.11.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:03
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Grand City Properties S.A.
|8.61
|-2.04%
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|09:04
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|09:04
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ASOS Equal Weight
|09:03
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Goldman Sachs Group Inc.
Grand City Properties Neutral
|09:03
|
Goldman Sachs Group Inc.
LEG Immobilien Neutral
|09:02
|
Goldman Sachs Group Inc.
Aroundtown Neutral
|09:00
|
Warburg Research
Deutsche Bank Buy
|08:18
|
Warburg Research
Infineon Buy