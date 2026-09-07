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07.09.2026 12:26:14
Euro STOXX 50-Handel aktuell: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Montagmittag
Kaum bewegt zeigt sich der Euro STOXX 50 derzeit.
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.08 Prozent schwächer bei 6’387.58 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.442 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.125 Prozent schwächer bei 6’384.94 Punkten in den Handel, nach 6’392.93 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 6’402.56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’370.53 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 07.08.2026, mit 6’523.86 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6’062.07 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’318.15 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.18 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten markiert.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 2.97 Prozent auf 58.55 EUR), Eni (+ 1.70 Prozent auf 23.39 EUR), Siemens Energy (+ 0.67 Prozent auf 147.50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.19 Prozent auf 47.78 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.04 Prozent auf 54.98 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen SAP SE (-1.72 Prozent auf 182.48 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.71 Prozent auf 518.60 EUR), Rheinmetall (-0.93 Prozent auf 1’024.40 EUR), Enel (-0.69 Prozent auf 9.01 EUR) und Siemens (-0.64 Prozent auf 270.90 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 856’438 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 565.562 Mrd. Euro.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.75 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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