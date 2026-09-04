Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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Volkswagen (VW) vz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Die Geschichte des Autobauers mahne mit Blick auf die Restrukturierungspläne zur Vorsicht, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Das Management habe sich aber eine wichtige Unterstützung zur Fortsetzung des radikalsten Unternehmensumbaus seit Jahren gesichert. Die Fortschritte in Richtung der Ziele für 2030 sollten die niedrige Bewertung wieder in den Fokus rücken, die sich extrem von den Gewinnen und Vermögenswerten der Wolfsburger abgekoppelt habe. Als nächstes dürfte eine Unternehmensveranstaltung am 12. September in Paris im Fokus stehen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
120.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81.48 €
|
Abst. Kursziel*:
47.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
80.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.59%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
04.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Oliver Blume’s VW jobs victory leaves power questions untouched (Financial Times)
|
04.09.26
|Volkswagen: Hannovers Oberbürgermeister kritisiert VW-Vorstand scharf für Sparkurs (Spiegel Online)
|
04.09.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|07:11
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:11
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:11
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|74.70
|7.08%
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|07:54
|
JP Morgan Chase & Co.
Bechtle Neutral
|07:46
|
Goldman Sachs Group Inc.
Vonovia Neutral
|07:15
|
UBS AG
E.ON Buy
|07:11
|
Jefferies & Company Inc.
Volkswagen Buy
|06:44
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy