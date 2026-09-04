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Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

74.70
CHF
4.94
CHF
7.08 %
04.09.2026
SWX
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07.09.2026 07:11:07

Volkswagen (VW) vz Buy

Volkswagen
75.63 CHF -1.36%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Die Geschichte des Autobauers mahne mit Blick auf die Restrukturierungspläne zur Vorsicht, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Das Management habe sich aber eine wichtige Unterstützung zur Fortsetzung des radikalsten Unternehmensumbaus seit Jahren gesichert. Die Fortschritte in Richtung der Ziele für 2030 sollten die niedrige Bewertung wieder in den Fokus rücken, die sich extrem von den Gewinnen und Vermögenswerten der Wolfsburger abgekoppelt habe. Als nächstes dürfte eine Unternehmensveranstaltung am 12. September in Paris im Fokus stehen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Mini Futures Hebel
Steigender Volkswagen-Kurs >5
Fallender Volkswagen-Kurs >5
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
120.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
81.48 € 		Abst. Kursziel*:
47.28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
80.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48.59%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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