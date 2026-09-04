Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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04.09.2026 17:58:12
Börse Frankfurt in Grün: Letztendlich Pluszeichen im DAX
Der DAX zeigte sich heute kaum verändert.
Letztendlich beendete der DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 26’048.38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.153 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.067 Prozent schwächer bei 25’985.86 Punkten, nach 26’003.32 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des DAX lag heute bei 26’167.93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’958.70 Punkten erreichte.
DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1.57 Prozent abwärts. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 26’202.35 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24’944.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der DAX einen Wert von 23’770.33 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6.15 Prozent zu. Bei 26’618.74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 6.47 Prozent auf 81.30 EUR), Zalando (+ 3.02 Prozent auf 23.51 EUR), Infineon (+ 2.40 Prozent auf 56.86 EUR), Continental (+ 1.91 Prozent auf 71.56 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1.83 Prozent auf 166.60 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Rheinmetall (-3.38 Prozent auf 1’034.00 EUR), Scout24 (-2.12 Prozent auf 76.10 EUR), Merck (-1.45 Prozent auf 135.85 EUR), Fresenius SE (-1.35 Prozent auf 43.63 EUR) und Deutsche Telekom (-1.22 Prozent auf 28.40 EUR).
DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4’841’849 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 209.418 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.66 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.66 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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