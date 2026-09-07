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07.09.2026 09:04:36

Nemetschek SE Buy

Nemetschek
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek von 75 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms kam mit einem noch etwas besseren Gefühl aus den Präsentationen des Bausoftwarespzialisten auf der "dbAccess European TMT"-Konferenz, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
62.45 € 		Abst. Kursziel*:
28.10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
63.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.58%
Analyst Name::
Nicolas Herms 		KGV*:
-
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