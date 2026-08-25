Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen von 89 auf 88 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Prognosen am Dienstag an die Quartalszahlen, aktuelle China-Einschätzungen und die neuen Erwartungen an die Porsche AG und Traton an. Die außerordentliche Hauptversammlung der Wolfsburger könnte zum Inkubator der Restrukturierungsverhandlungen werden./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
73.40 €
|
Abst. Kursziel*:
19.89%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
73.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.05%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fester (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|10:53
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|10:53
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|10:53
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68.32
|1.21%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:41
|
JP Morgan Chase & Co.
SpaceX Overweight
|10:53
|
Goldman Sachs Group Inc.
Volkswagen Neutral
|09:03
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Hold
|09:03
|
Deutsche Bank AG
GSK Hold
|09:03
|
Deutsche Bank AG
AstraZeneca Sell
|09:02
|
Deutsche Bank AG
Sanofi Buy
|09:02
|
Deutsche Bank AG
Novartis Buy