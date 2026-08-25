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Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

68.44
CHF
0.94
CHF
1.39 %
12:40:55
SWX
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25.08.2026 10:53:20

Volkswagen (VW) vz Neutral

Volkswagen
68.61 CHF -0.83%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen von 89 auf 88 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Prognosen am Dienstag an die Quartalszahlen, aktuelle China-Einschätzungen und die neuen Erwartungen an die Porsche AG und Traton an. Die außerordentliche Hauptversammlung der Wolfsburger könnte zum Inkubator der Restrukturierungsverhandlungen werden./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Volkswagen-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Volkswagen-Kurs >5
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
88.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
73.40 € 		Abst. Kursziel*:
19.89%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
73.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.05%
Analyst Name::
Christian Frenes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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27.07.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
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