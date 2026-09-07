RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|LUS-DAX-Performance
|
07.09.2026 12:26:14
Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus
Der LUS-DAX im Performance-Check.
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.38 Prozent leichter bei 25’972.00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 26’072.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’817.00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 26’364.00 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Wert von 24’441.00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, mit 23’648.00 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.72 Prozent aufwärts. Bei 26’616.00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 2.97 Prozent auf 58.55 EUR), MTU Aero Engines (+ 2.30 Prozent auf 355.60 EUR), RWE (+ 2.29 Prozent auf 59.74 EUR), EON SE (+ 1.63 Prozent auf 17.79 EUR) und Commerzbank (+ 1.62 Prozent auf 42.74 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen QIAGEN (-2.47 Prozent auf 36.51 EUR), Vonovia SE (-2.35 Prozent auf 18.70 EUR), Fresenius SE (-1.99 Prozent auf 42.76 EUR), Hannover Rück (-1.84 Prozent auf 255.80 EUR) und SAP SE (-1.72 Prozent auf 182.48 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 1’237’834 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214.312 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.75 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.70 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht am Montagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
02.09.26
|RWE-Aktie in Rot: Kraftwerksausfall legt 4'200 Megawatt Leistung lahm (Dow Jones)
|
02.09.26
|DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.09.26
|RWE: Kraftwerksblöcke nach Vorfall am Umspannwerk vom Netz (AWP)
|
01.09.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
|01.09.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25’931.00
|-0.54%
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.