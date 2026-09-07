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LUS-DAX-Performance 07.09.2026 12:26:14

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus

Der LUS-DAX im Performance-Check.

RWE
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Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.38 Prozent leichter bei 25’972.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 26’072.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’817.00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 26’364.00 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Wert von 24’441.00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, mit 23’648.00 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.72 Prozent aufwärts. Bei 26’616.00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 2.97 Prozent auf 58.55 EUR), MTU Aero Engines (+ 2.30 Prozent auf 355.60 EUR), RWE (+ 2.29 Prozent auf 59.74 EUR), EON SE (+ 1.63 Prozent auf 17.79 EUR) und Commerzbank (+ 1.62 Prozent auf 42.74 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen QIAGEN (-2.47 Prozent auf 36.51 EUR), Vonovia SE (-2.35 Prozent auf 18.70 EUR), Fresenius SE (-1.99 Prozent auf 42.76 EUR), Hannover Rück (-1.84 Prozent auf 255.80 EUR) und SAP SE (-1.72 Prozent auf 182.48 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 1’237’834 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214.312 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.75 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.70 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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