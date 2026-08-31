Siemens Energy-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

15 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Siemens Energy veröffentlicht.

15 Experten empfehlen die Siemens Energy-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 215,33 EUR für die Siemens Energy-Aktie, was einem Anstieg von 73,15 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 142,18 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 210,00 EUR 47,70 26.08.2026 RBC Capital Markets 200,00 EUR 40,67 26.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 245,00 EUR 72,32 26.08.2026 Jefferies & Company Inc. 215,00 EUR 51,22 26.08.2026 Bernstein Research 210,00 EUR 47,70 21.08.2026 RBC Capital Markets 200,00 EUR 40,67 20.08.2026 Bernstein Research 210,00 EUR 47,70 13.08.2026 Bernstein Research 210,00 EUR 47,70 12.08.2026 Deutsche Bank AG 210,00 EUR 47,70 06.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 245,00 EUR 72,32 05.08.2026 Jefferies & Company Inc. 215,00 EUR 51,22 05.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 205,00 EUR 44,18 05.08.2026 Bernstein Research 210,00 EUR 47,70 05.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 235,00 EUR 65,28 05.08.2026 RBC Capital Markets 210,00 EUR 47,70 05.08.2026

Redaktion finanzen.ch