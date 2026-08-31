Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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|
31.08.2026 18:00:38
Siemens Energy-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August
15 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Siemens Energy veröffentlicht.
15 Experten empfehlen die Siemens Energy-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 215,33 EUR für die Siemens Energy-Aktie, was einem Anstieg von 73,15 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 142,18 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|210,00 EUR
|47,70
|26.08.2026
|RBC Capital Markets
|200,00 EUR
|40,67
|26.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|245,00 EUR
|72,32
|26.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|215,00 EUR
|51,22
|26.08.2026
|Bernstein Research
|210,00 EUR
|47,70
|21.08.2026
|RBC Capital Markets
|200,00 EUR
|40,67
|20.08.2026
|Bernstein Research
|210,00 EUR
|47,70
|13.08.2026
|Bernstein Research
|210,00 EUR
|47,70
|12.08.2026
|Deutsche Bank AG
|210,00 EUR
|47,70
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|245,00 EUR
|72,32
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|215,00 EUR
|51,22
|05.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|205,00 EUR
|44,18
|05.08.2026
|Bernstein Research
|210,00 EUR
|47,70
|05.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|235,00 EUR
|65,28
|05.08.2026
|RBC Capital Markets
|210,00 EUR
|47,70
|05.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Siemens Energy AG
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
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