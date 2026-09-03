Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Outperform" belassen. Die einhellige Zustimmung des Aufsichtsrats und der Gewerkschaften sei ein ermutigendes Signal und auch eine positive Überraschung, schrieb Tom Narayan am Donnerstag anlässlich des grünen Lichts für das Sparpaket des Vorstands. Die Wolfsburger müssten nun jedoch auch in vielen Punkten abliefern, um die Ziele zu erreichen./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
120.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
76.32 €
|
Abst. Kursziel*:
57.23%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
81.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.60%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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03.09.26
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03.09.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
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03.09.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.ch)
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03.09.26
|XETRA-SCHLUSS/DAX wieder über 26.000 - VW fest vor Aufsichtsratssitzung (Dow Jones)
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03.09.26
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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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|DZ BANK
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|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
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|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69.76
|-2.24%
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