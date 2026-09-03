NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Outperform" belassen. Die einhellige Zustimmung des Aufsichtsrats und der Gewerkschaften sei ein ermutigendes Signal und auch eine positive Überraschung, schrieb Tom Narayan am Donnerstag anlässlich des grünen Lichts für das Sparpaket des Vorstands. Die Wolfsburger müssten nun jedoch auch in vielen Punkten abliefern, um die Ziele zu erreichen./rob/ag/gl;