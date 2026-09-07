LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone

Am Montag verbucht der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0.23 Prozent auf 26’013.00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 26’072.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’817.00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 07.08.2026, einen Wert von 26’364.00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der LUS-DAX 24’441.00 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23’648.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5.89 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 2.62 Prozent auf 58.35 EUR), RWE (+ 2.16 Prozent auf 59.66 EUR), Siemens Energy (+ 2.12 Prozent auf 149.62 EUR), EON SE (+ 1.86 Prozent auf 17.83 EUR) und Rheinmetall (+ 1.82 Prozent auf 1’052.80 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil QIAGEN (-1.86 Prozent auf 36.74 EUR), Vonovia SE (-1.83 Prozent auf 18.80 EUR), Scout24 (-1.51 Prozent auf 74.95 EUR), SAP SE (-1.44 Prozent auf 183.00 EUR) und Hannover Rück (-1.30 Prozent auf 257.20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 385’092 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214.312 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4.75 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.70 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch