Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schwächelt zum Handelsstart

Um 09:11 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0.04 Prozent leichter bei 26’035.91 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.169 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0.026 Prozent tiefer bei 26’039.54 Punkten, nach 26’046.40 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 26’035.91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’069.99 Punkten lag.

DAX-Performance auf Jahressicht

Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 26’319.45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 24’759.05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 23’596.98 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6.10 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’863.81 Zählern.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2.62 Prozent auf 58.35 EUR), RWE (+ 2.16 Prozent auf 59.66 EUR), Siemens Energy (+ 2.12 Prozent auf 149.62 EUR), EON SE (+ 1.86 Prozent auf 17.83 EUR) und Rheinmetall (+ 1.82 Prozent auf 1’052.80 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil QIAGEN (-1.86 Prozent auf 36.74 EUR), Vonovia SE (-1.83 Prozent auf 18.80 EUR), Scout24 (-1.51 Prozent auf 74.95 EUR), SAP SE (-1.44 Prozent auf 183.00 EUR) und Hannover Rück (-1.30 Prozent auf 257.20 EUR).

Welche DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 385’092 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 214.312 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.75 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch