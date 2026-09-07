Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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07.09.2026 09:28:16
Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Gewinne
Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Euro STOXX 50 auch derzeit aufwärts.
Der Euro STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.05 Prozent auf 6’396.30 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5.442 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.125 Prozent schwächer bei 6’384.94 Punkten in den Montagshandel, nach 6’392.93 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6’384.94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’402.56 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 07.08.2026, einen Wert von 6’523.86 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 6’062.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, mit 5’318.15 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9.33 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2.62 Prozent auf 58.35 EUR), Siemens Energy (+ 2.12 Prozent auf 149.62 EUR), Rheinmetall (+ 1.82 Prozent auf 1’052.80 EUR), Eni (+ 1.43 Prozent auf 23.33 EUR) und Enel (+ 0.11 Prozent auf 9.08 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil SAP SE (-1.44 Prozent auf 183.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.29 Prozent auf 520.80 EUR), Deutsche Telekom (-0.70 Prozent auf 28.20 EUR), Allianz (-0.60 Prozent auf 447.90 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0.59 Prozent auf 80.82 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 232’464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 565.562 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.69 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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