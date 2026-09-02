Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’395 0.0%  SPI 20’221 0.0%  Dow 53’405 -0.5%  DAX 26’121 0.5%  Euro 0.9413 0.3%  EStoxx50 6’394 0.2%  Gold 4’404 -1.6%  Bitcoin 64’907 -1.1%  Dollar 0.8117 0.5%  Öl 94.8 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie im August 2026
Volkswagen (VW) vz-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
Lufthansa-Aktie: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Suche...
Plus500 Depot

Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

77.14
CHF
7.38
CHF
10.58 %
14:31:16
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 13:21:31

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

Volkswagen
76.16 CHF 6.45%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman rechnete am Freitagmorgen in seinem ersten Kommentar zur Einigung auf ein Sparpaket bereits mit einer positiven Kursreaktion. Vor allem die beabsichtigten Kürzungen bei Investitionen und Entwicklungskosten dürften am Markt gut ankommen, schrieb er./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Volkswagen

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Volkswagen-Kurs >5
Fallender Volkswagen-Kurs
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
82.46 € 		Abst. Kursziel*:
21.27%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
82.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.27%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten