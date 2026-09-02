Volkswagen 76.16 CHF 6.45% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman rechnete am Freitagmorgen in seinem ersten Kommentar zur Einigung auf ein Sparpaket bereits mit einer positiven Kursreaktion. Vor allem die beabsichtigten Kürzungen bei Investitionen und Entwicklungskosten dürften am Markt gut ankommen, schrieb er./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 04:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.