Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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04.09.2026 17:58:12
Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester
Der LUS-DAX beendete den Handelstag stabil.
Der LUS-DAX schloss nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 26’064.00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 26’164.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’957.00 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 26’360.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24’905.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Stand von 23’829.00 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 6.47 Prozent auf 81.30 EUR), Zalando (+ 3.02 Prozent auf 23.51 EUR), Infineon (+ 2.40 Prozent auf 56.86 EUR), Continental (+ 1.91 Prozent auf 71.56 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1.83 Prozent auf 166.60 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-3.38 Prozent auf 1’034.00 EUR), Scout24 (-2.12 Prozent auf 76.10 EUR), Merck (-1.45 Prozent auf 135.85 EUR), Fresenius SE (-1.35 Prozent auf 43.63 EUR) und Deutsche Telekom (-1.22 Prozent auf 28.40 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den grössten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’841’849 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 209.418 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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