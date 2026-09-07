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KI-Sicherheit 07.09.2026 03:55:11

Sicherheit im KI-Zeitalter: Bank of America nennt ihre Favoriten unter den Cybersecurity-Aktien

Sicherheit im KI-Zeitalter: Bank of America nennt ihre Favoriten unter den Cybersecurity-Aktien

Künstliche Intelligenz schafft neue Angriffsmöglichkeiten und erhöht zugleich den Bedarf an moderner IT-Sicherheit. Die BofA sieht darin einen Wachstumstreiber für Cybersecurity-Anbieter.

• KI erweitert laut Bank of America die Angriffsfläche von Unternehmen
• SentinelOne und Zscaler erhalten weiterhin eine Kaufempfehlung
• Bei SailPoint bewertet die Bank das Chance-Risiko-Verhältnis zurückhaltender

KI verändert die Bedrohungslandschaft

Die Bank of America sieht künstliche Intelligenz zunehmend als Nachfragetreiber für die Cybersecurity-Branche. Während Anleger zunächst befürchteten, KI könnte den Wettbewerbsvorteil etablierter Sicherheitsanbieter untergraben, rücken inzwischen neue Risiken in den Vordergrund. KI-Agenten können selbstständig systemübergreifend arbeiten, Schwachstellen identifizieren und Angriffe mit höherer Geschwindigkeit ausführen. Unternehmen müssen dadurch mehr Identitäten, Zugriffsrechte, Daten und Cloud-Anwendungen absichern. Bitget News verweist in diesem Zusammenhang auf einen Bericht der Bank of America Securities von Mitte August. Demnach entwickelt sich Cybersecurity von einer defensiven IT-Ausgabe zu einer Voraussetzung für den breiten Einsatz von KI. Die wachsende Nachfrage hat sich auch in den Bewertungen niedergeschlagen. Der Median des Verhältnisses von Unternehmenswert zu den für 2027 erwarteten Umsätzen im Cybersecurity-Sektor stieg laut der Bank innerhalb von zwei Monaten von 4,5 auf 5,8. Der Durchschnitt erhöhte sich von 7,0 auf 9,0.

SentinelOne und Zscaler mit Kaufempfehlung

Zu den von der Bank of America hervorgehobenen Unternehmen zählt SentinelOne. Die Bank bestätigte ihre Einstufung mit "Buy". KI-, Daten- und Cloud-Produkte stehen inzwischen für rund die Hälfte der jährlich wiederkehrenden Umsätze des Unternehmens. Die Singularity-Plattform soll Sicherheitsfunktionen in einem KI-basierten System bündeln und eine automatisierte Erkennung von Bedrohungen ermöglichen. SentinelOne stellte zudem die Funktion "Purple AI Agentic Investigation" für autonome Sicherheitsanalysen vor und plant eine Integration seiner Lösungen in Amazon Bedrock AgentCore. Auch Zscaler wird von der Bank weiterhin mit "Buy" bewertet. Das Unternehmen ist nach Einschätzung der Analysten in den Bereichen Zero Trust, Netzwerktransformation und KI-gestützte Arbeitsabläufe positioniert. Verteilte Nutzer, Cloud-Anwendungen und neue KI-Systeme vergrössern den Bereich, den Unternehmen absichern müssen. Die cloudbasierte Architektur und die erweiterten KI-Funktionen von Zscaler rechtfertigen nach Ansicht der Bank eine höhere Bewertung, berichtet Investing.com.

CrowdStrike profitiert von Sicherheitsbedarf, SailPoint bleibt neutral

Bei CrowdStrike sieht die Bank of America KI nicht mehr vorrangig als Risiko, sondern als Vorteil für die Plattformstrategie. Die wachsende Angriffsfläche erhöhe die Nachfrage nach Lösungen, mit denen Unternehmen KI-Systeme überwachen und steuern können. Für SailPoint bestätigte die Bank dagegen die Einstufung "Neutral". Die Verwaltung digitaler Identitäten gewinnt an Bedeutung, weil Maschinenidentitäten und Cloud-Anwendungen zusätzliche Zugriffsrisiken schaffen. SailPoint adressiert diesen Bereich mit seiner "Agentic Fabric" und der Übernahme des auf nicht menschliche Identitäten spezialisierten Unternehmens Entro Security. Die Bank verweist jedoch auf Umsetzungsrisiken bei neuen Produkten und bewertet das Chance-Risiko-Verhältnis ausgewogener als bei konkurrierenden Anbietern. Insgesamt erhöhte die Bank of America ihre Kursziele für SentinelOne, SailPoint und Zscaler, wie Investor's Business Daily berichtet. Zugleich seien höhere Erwartungen bereits in die Branchenbewertungen eingeflossen. Weitere Bewertungsaufschläge setzen nach Einschätzung der Bank voraus, dass die Anbieter die zusätzliche Nachfrage in Aufträge, steigende wiederkehrende Umsätze und einen grösseren adressierbaren Markt umwandeln.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch

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